Buono fruttifero dedicato ai minori | metto 8 000 euro a mio figlio | quanto riscuoterà? Incredibile

(Di martedì 7 febbraio 2023) In questo momento di incertezza economica con il denaro che sta perdendo sempre più il suo potere di acquisto sono molti gli italiani che decidono di investire i loro risparmi nei Buoni di Poste Italiane. Un regalo stabile e solido per uno per un nipote potrebbe essere la soluzione di Poste Italiane dedicata aimedianteche offre gli interessi più elevati della gamma. Rimarrete sorpresi dagli interessi percepiti al diciottesimo anno di età. Scopriamo tutto nelle prossime righe. Che cosa sono i buoni fruttiferi postali Tra le forme di investimento più apprezzate e scelte dagli italiani troviamo i Buoni Fruttiferi Postali. Agli italiani piace questo sistema di investimento perchè è quello meno soggetto a rischi. Si tratta di titoli emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), ...

Disponibile presso tutti gli uffici postali e online, ildenominato "Risparmio Sostenibile " " emesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e collocato da Poste Italiane " è un prodotto che si ispira per la prima volta a principi ESG (...Nel caso in cui si desideri optare per una soluzione nel breve - medio periodo , allora è possibile investire in unpostale a quattro anni, che permette di ottenere un rimborso a ...

