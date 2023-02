Buffy l’ammazzavampiri | Sarah Michelle Gellar ricorda la scena più straziante della serie | “È stato difficile per me”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 febbraio 2023)ripensa alle ripresepiùdi. Inserito nella quinta stagione dello show, prima che il conflitto con il cattivostagione si trasformasse in una vera e propria battaglia, l’episodio di“The Body” ha devail pubblico e la sua protagonista.Summers torna a casa nell’apertura dell’episodio ed è di umore ragionevolmente allegro. Prende in giro sua madre, Joyce, definendola una “signora che raccoglie fiori” e vuole informarsi sulla nuova storia d’amore di Joyce. Ci vuole qualche istante prima cheveda il corpo senza vitamadre sul divano. In una ...