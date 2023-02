Bufera su Delmastro | M5S e Pd insistono sullo sfratto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 7 febbraio 2023) Se Giorgia Meloni pensava di aver chiuso il caso delle presunte rivelazioni di AndreaDelle Vedove, fatte al collega di partito Giovanni Donzelli, blindandone il posto da sottosegretario, allora è più che probabile che resterà delusa. Depositate due mozioni per spingere il sottosegretario alla Giustizia AndreaDelle Vedove a dimettersi Questo perché la difesa a spada tratta del suo fedelissimo non ha affatto convinto né il Movimento 5 Stelle né il Partito democratico che ieri sono tornate all’attacco presentando due distinte mozioni per chiedere le dimissioni del sottosegretario alla GiustiziaDelle Vedove. L’uomo è considerato responsabile di aver rivelato “documenti riservati” del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al collega Donzelli in relazione alla vicenda dell’anarchico Alfredo Cospito. ...