Bruce Springsteen | i fan gli voltano le spalle | “Ci hai dato in pasto ai lupi” Ecco che cosa sta succedendo

(Di martedì 7 febbraio 2023) Quando è troppo è troppo. Anche se sei. I fan del “Boss” sono delusi dal loro idolo e sono pronti a voltargli le. La storica fanzine “Backstreets” attiva fin dal 1980, e nel tempo diventata anche un sito web, chiude i battenti. Il motivo? Il prezzo esagerato dei biglietti per il tour americano partito l’1 febbraio. Per assistere a un live dibisogna sborsare dai 1000 ai 5000 dollari, e molte persone, comprensibilmente, non possono permettersi di mettere mano al portafogli a queste condizioni. Cifre stellari dovute ai prezzi dinamici, ovvero la politica di Ticketmaster che consente ai prezzi di cambiare in risposta alla domanda.quindi che l’editore e redattore capo della rivista “Backstreets”, Christopher Phillips, ...

'Non è affatto una sensazione a cui siamo abituati mentre prevediamo un nuovo tour die della E Street Band', ha scritto Phillips . Che ha continuato dicendo che i lettori e i fan ...... sabato 11 febbraio, al Discoshop di Via Carlo Porta 11/13 a Lecco, presenta Cover Me: a special selection from 2020 - 2022 contests, una raccolta di 15 cover del miticoselezionate ...

E ora i fan «lasciano» Springsteen. «Così ci hai dato in pasto ai lupi» Corriere della Sera

Backstreets e la fine di un'era per i fan di Springsteen Rockol.it

Bruce Springsteen abbandonato dai fan: «Biglietti dei concerti troppo cari, non possiamo permetterceli» ilmessaggero.it

Bruce Springsteen, i fan gli voltano le spalle: “Ci hai dato in pasto ai lupi” Il Fatto Quotidiano

Bruce Springsteen torna in concerto: a Bergamo pronto il vinile «Cover me» L'Eco di Bergamo

Il comitato Save the park teme l'impatto delle annunciate 50mila presenze sul parco Bassani che il 18 maggio ospiterà il live di Bruce Springsteen: "A rischio gli uccelli che nidificano" ...Nell’anno del ritorno di The Boss in concerto, sabato 11 febbraio, al Discoshop di Via Carlo Porta 11/13 a Lecco, presenta “Cover Me: a special selection from 2020-2022 contests”, una raccolta di 15 ...