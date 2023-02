Brescia | si cambia ancora | Possanzini nuovo tecnico

(Di martedì 7 febbraio 2023) Terzo allenatore della stagione per ildel presidente Cellino. Dopo gli esoneri di Clotet e Aglietti, il breve ritorno e ilesonero dello spagnolo, il club lombardo ha reso noto "di aver ...

Terzo allenatore della stagione per ildel presidente Cellino. Dopo gli esoneri di Clotet e Aglietti, il breve ritorno e il nuovo esonero dello spagnolo, il club lombardo ha reso noto "di aver affidato la guida tecnica della prima ...Viene prestato poi al Catania, nell'era Gaucci chesei allenatori in una stagione. Decide di ... A luglio 2005 passa alnell'ambito della trattativa che ha portato Andrea Caracciolo in ...

Il Brescia cambia guida tecnica. Le rondinelle, dopo l'esonero di Pep Clotet, hanno ufficializzato il nuovo allenatore: si tratta di Davide Possanzini, che fino a poche ore fa era alla guida della Pri ...