Brani da “brividi” | ecco le esibizioni dei cantanti a Sanremo 2023

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ad aprire la kermesse è Anna Oxa, seguono gIANMARIA, Mr.Rain, Marco Mengoni. E ancora: Ariete, Ultimo e i Coma Cose Tutto perfetto, dai saluti al sorriso del presidente Sergio Mattarella per le battute strepitose di Roberto Benigni, una Chiara Ferragni bellissima avvolta dal suo abito manifesto e soprattutto spigliata e disinvolta nella sua prima apparizione al teatro Ariston. E poi la gara, intervallata da ospiti e spettacolo (Mahmood e Blanco e Elena Sofia Ricci). Ad aprire la kermesse sanremese è stata Anna Oxa con il suo brano “Sali”, le parole sono di Francesco Bianconi. Lei si presenta in un abito lungo nero che non rende giustizia alle sue forme eleganti. Capelli liberi sulle spalle, biondi. Sui social i pareri sono contrastanti: c’è chi la difende a spada tratta per la sua grinta, c’è chi la definisce “la strega di Biancaneve”. Ma la sua voce incanta: E poi il secondo a salire ...