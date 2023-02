Per l'exItaliana (MTA) quotata asarà 'STLAM' e per Euronext Paris, quotata a Parigi, sarà 'STLAP' . Considerata la migrazione dei mercati diItaliana alla piattaforma di trading ...Ladi(+0,1%) prosegue in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari in luce le utility con il calo del prezzo del gas ed un report di Rbc sul settore e l'...

Borsa: Milano prosegue positiva, in luce l'energia e utility Tiscali Notizie

Borsa: Europa contrastata aspetta Powell, +0,4% Milano con Italgas e Terna ok - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Borsa: Milano apre in rialzo (+0,31%) Agenzia ANSA

Borsa Milano oggi, Piazza Affari maglia rosa d'Europa torna il Btp Italia Adnkronos

Indici in cauto recupero a Piazza Affari. Seduta al momento priva di spunti particolari con l'attenzione degli investitori rivolta alle trimestrali di alcuni istituti di credito. A livello globale, i ...La Borsa di Milano (+0,1%) prosegue in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari in luce le utility con il calo del prezzo del gas ed un report di Rbc sul settore e l'e ...