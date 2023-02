(Di martedì 7 febbraio 2023) "Dobbiamo capire come queste campagne di disinformazione sono create, per studiare una risposta. Dunque analizzare i social network. Abbiamo bisogno di piùe responsabilità, non meno. ...

Lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josepnel corso della conferenza sulla disinformazione, in cui è stato pubblicato il primo rapporto europeo sulla manipolazione dell'...... Mychajlo Podolyak, concerned about social media visibility, accused Ilonof artificially ... EU diplomatic chief Joseptold Kiev that an EU training mission will train 30,000 Ukrainian ...

Borrell, Musk rispetti impegni, serve più trasparenza Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria, è una catastrofe: oltre 4300 morti. Nuova scossa nella notte: 5.5 - Nuove scosse in Turchia, la più forte di magnitudo 5.5, epicentro a Gölbasi - Nuove scosse in Turchia, la più forte di magnitudo 5.5, epicentro a Gölbasi RaiNews

#UKRAINERUSSIAWAR. Kiev lascia Bachmut. Fronte fermo a ... AGC COMMUNICATION

Sisma in Turchia, rientra l'allarme-maremoto RaiNews

Elon Musk riuscirà a farsi pagare dalla UE Euronews Italiano

"Dobbiamo capire come queste campagne di disinformazione sono create, per studiare una risposta. Dunque analizzare i social network. Abbiamo bisogno di più trasparenza e responsabilità, non meno. (ANS ...Paris: International offers to help Turkey and Syria with rescue efforts poured in on Monday after a massive earthquake killed around 1,800 people ...