Bonus fotovoltaico 2023 | sale al 90% di detrazioni! Chiedilo

(Di martedì 7 febbraio 2023). La crisi energetica ci spinge a compiere valutazioni a lungo termine. Adesso conviene abbracciare l’innovazione. Da un anno è l’emergenza più grande. La prima, e più immediata, conseguenza della follia bellica che vede, da quasi 12 mesi sul campo di battaglia, gli eserciti russo ed ucraino. Le bollette di luce e gas sono diventate il simbolo del dramma economico-sociale seguito al conflitto in terra ucraina.(I Love Trading)Le misure messe in campo dal governo sono numerose, diverse ed importanti. Occorre coglierle per poter finalmente abbracciare un rinnovamento energetico che ci permetterà di far diventare le bollette di oggi soltanto un brutto ricordo. Quali le reali opportunità per passare al ...