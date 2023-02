commenta Una libreria di Ercolano (Napoli) avrebbe organizzato un sistema per monetizzare, e quindi truffare il sistema, i soldi elargiti tramite il. Sono quasi 6mila, precisamente 5.852, tra il 2017 e il 2019, i neo - diciottenni che attraverso gli indagati hanno creato un danno al Mibact di almeno 2,85 milioni di euro. Nove persone ...Sarebbero coinvolte in una truffa al Miur, in particolare riguardante il18app, le 9 persone indagate della Procura di Napoli alle quali, stamattina, la Guardia di Finanza di Napoli ha notificato altrettante misure cautelari. I finanzieri, che stanno ...

Truffa bonus cultura, 9 misure cautelari nel Napoletano Agenzia ANSA

Bonus Cultura, libreria a Ercolano (Napoli) truffa 2,8 milioni TGCOM

Ercolano, nove misure cautelari per truffa sul bonus cultura 18app La Stampa

Truffa bonus cultura: 2,8 milioni di euro 'monetizzati' in libreria La Repubblica

Ercolano, truffa sul bonus cultura: 6 arrestati e altri 4 indagati. Sequestrata una libreria Corriere del Mezzogiorno

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Una libreria di Ercolano (Napoli) avrebbe organizzato un sistema per monetizzare, e quindi truffare il sistema, i soldi elargiti tramite il bonus cultura. Sono quasi 6mila, precisamente 5.852, tra il ...