Bona delle WJSN è una principessa nel K-drama Joseon Lawyer | le prime immagini

Leggi su movieplayer

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo il successo di Venticinque e Ventuno, l'idolè pronta a tornare sul piccolo schermo nella serie, in cui interpreta una, come vediamo nelle. Nuovo progetto peralias Kim Ji-yeon, la talentuosa idol sudcoreana membro del gruppo: questa volta, vestirà i panni di unanell'historical, di cui sono da poco state diffuse le. Un nuovo K-di MBC sta per fare il suo approdo in Corea, e tra le sue star c'è anche Kim Ji-yeon ovvero...