BLACKOUT | VITE SOSPESE | CONFERMATA LA SECONDA STAGIONE DELLA FICTION THRILLER DI RAI1

(Di martedì 7 febbraio 2023) Proprio ieri sera si è conclusa ladi”. È emerso un dubbio negli ultimi giorni da parte dei più fedeli telespettatori, se ci sarà o meno unaserie. A dare maggiori dettagli, il produttore Luca Barbareschi, ospite nella puntata di ieri de I Fatti Vostriè un prodotto che ha avuto grande successo, con la regia di Riccardo Donna e il grande Alessandro Preziosi. Son felice del successo perché è unamolto innovativa, perché ha un linguaggio un po’ diverso, un tema leggermente distopico, un po’ più strano, però è una bellissima prova di cosa accade quando si rimane chiusi in un posto e di come ci si confronta con sé stessi. ...

Marco Zonetti per Dagospiasospese 9 Prime time televisivo ancora pre - sanremese quello di ieri, lunedì 6 febbraio 2023, in attesa della rivoluzione che questa sera caratterizzerà il palinsesto e i relativi ...Mentre su Rai Uno la seriaSospese ha registrato 3.976.000 telespettatori pari al 21,5% di share. Vi ricordo che la prossima puntata del Grande Fratello Vip ci sarà giovedì 9 febbraio.

