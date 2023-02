Black Panther | Wakanda Forever da record | è la premiere di un film Marvel più vista su Disney+

L'attrice è stata formalmente introdotta nel Marvel Cinematic Universe nel corso di: Wakanda Forever per portare avanti l'eredità di Iron Man / Tony Stark. Secondo l'attrice, la serie ...La Disney ha comunicato via Twitter che su Disney+ , nei primi cinque giorni dal suo debutto,Wakanda Forever è diventato il film Marvel col miglior esordio fino ad ora sulla piattaforma. Non sono stati forniti numeri in concomitanza con questa celebrazione, ma il seguito di ...

Black Panther: Wakanda Forever è il film meno rivedibile della Marvel BadTaste.it TV

Black Panther 2 da record su Disney Plus, il miglior esordio streaming di sempre per un film Marvel Studios BadTaste.it TV

Black Panther 2 secondo il regista sarebbe stato "il peggior film di sempre" senza due scene specifiche BadTaste.it TV

Black Panther 2: Mabel Cadena non sa se tornerà in un film Marvel, vuole Kate Winslet nel cast BadTaste.it TV

Everett Ross va sotto copertura nella scena tagliata di Black Panther: Wakanda Forever Cinefilos.it

Black Panther: Wakanda Forever è diventato il film Marvel più visto all'esordio sulla piattaforma streaming Disney+.A qualche giorno dallo sbarco di Black Panther: Wakanda Forever in streaming su Disney+, la major rivela che si tratta del più grande debutto Marvel sulla piattaforma, in termini di visualizzazioni al ...