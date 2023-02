Billions | spinoff della serie in cantiere per Showtime

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 febbraio 2023)espanderà il proprio universo attraverso la creazione di unadicelebretargata. Ad averlo rivelato è stato Chris McCarthy che, qualche mese fa, ha parlatosua volontà di espandere quell’universo sul modello di quanto fatto da Yellowstone. L’obiettivo è quello di entrare a gamba tesa nel mondo di Paramount+. Come riportato da Deadline, la volontà dei co-creatori di, Brian Koppelman e David Levien, è quella di dare vita a unadinon ha ancora confermato il piano, ma Chris McCarthy lo ha fatto indirettamente in un’intervista al WSJ, rivelando che i quattro progetti in lavorazione sonoambientati a ...