Billions | Showtime annuncia l’arrivo di quattro spin-off

Per quanto riguarda invece( le riprese della stagione 7 sono attualmente in corso ),ha annunciato ben quattro spin - off: ": Miami", ": London", "Millions" e "...Il prequel sarà la origin story di Dexter Morgan, ma anche Dexter: New Blood potrebbe proseguire in qualche ...

Billions, Showtime annuncia l'arrivo di quattro serie tv spin-off: oltre a due serie ambientate a Miami e Londra anche Millions e Trillions.Showtime, che presto si unirà a Paramount+, ha annunciato che verranno prodotti degli spinoff delle sue serie Billions e Dexter.