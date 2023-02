Biathlon | startlist staffetta mista Mondiali 2023 | programma | orari | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023) Domani, mercoledì 8 febbraio, si apriranno ad Oberhof, in Germania, idi: inla4×6 kmalle ore 14.45, che vedrà al via 26 quartetti. L’Italia, col pettorale 2, sarà rappresentata da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz e Tommaso Giacomel. La diretta tv della4×6 kmsarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1, mentre la direttasarà a cura di RaiPlay, eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale dellasarà disponibile su OA Sport. Calendariogiornalieri, dove vederli in tv, ...