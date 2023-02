Parla FabrizioVittoria nel derby per l'Inter che supera il Milan con un gol diMartinez nel primo tempo. Una gara per larghi tratti anche dominata per i nerazzurri che hanno affondato ......gemelli del gol del Napoli che a Fabrizioispirano un paragone. Il cronista del quotidiano Libero, di nota fede interista, scrive su twitter Fioccano i commenti sui social: '2 anni fa...

Biasin: «Lautaro Martinez, stessi media a distanza di qualche mese. Mai…» Inter-News.it

Biasin sul fuorigioco di Lautaro: «'Sta cosa non la capisco, invece di essere contenti...» Inter News 24

Biasin: «L’Inter gioca un bel calcio! Skriniar Bravi i tifosi. Derby, due cose» Inter-News.it

Biasin: Osimhen e Kvara come Franco e Ciccio | Top News Sportevai.it

Disastro Milan, stoccata a Pioli: "Non può essere improvvisata" CalcioMercato.it

Il derby di ieri sera ha visto trionfare l’Inter di Inzaghi, che si conferma seconda in classifica e accentua le difficoltà del Milan di Pioli. Parla Fabrizio Biasin Vittoria nel derby per l’Inter ch ...Marotta e Ausilio potrebbero finire per cedere Correa in estate. Il suo agente Lucci potrebbe a quel punto offrirlo ad alcune squadre, tra cui il Milan ...