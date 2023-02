Biasin | «Baldanzi? Talento clamoroso | ma chi lo vuole deve muoversi»

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023) Fabrizioha parlato a Radio Sportiva di Tommaso, gioiello dell’Empoli che ha deciso il match contro l’Inter a San Siro.– Fabriziosi è espresso su Tommaso, attaccante dell’Inter che alcuni tifosi nerazzurri vorrebbero a Milano al posto di Joaquin Correa: «Il, si percepisce. Secondo me in questo momento ha bisogno di crescere nella sua squadra, soprattutto all’Empoli. In Toscana può crescere molto bene. Non credo ci siano similitudini tra lui e Correa, sono giocatori molto diversi. Credo anche che chisidare una mossa. Purtroppo o ci muoviamo con anticipo o se diventano appena bravi arrivano dall’estero e ce lo portano via». ...