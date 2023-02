Bianca Atzei | la domanda di Stefano Corti dopo la nascita di Noa Alexander | «Sei sicura che sia mio?»

Ancheè diventata mamma : a gennaio è nato Noa Alexander, frutto dell'amore con Stefano Corti. A breve, nascerà anche il primo figlio di Aurora Ramazzotti e il secondogenito di Luca ...Proprio come accaduto di recente a, anche Nasti si è resa conto che essere mamma di un neonato non è esattamente una passeggiata , anzi. L'influencer ha candidatamente ammesso di avere ...

Bianca Atzei mamma del piccolo Noa: Notti in bianco, non riusciamo a dormire un minuto Fanpage.it

Bianca Atzei e i dolci momenti con il figlio Mediaset Infinity

Bianca Atzei, mamma da neanche un mese: "Sono prima di tutto Donna" ma è polemica Today.it

Bianca Atzei incredula: «Noa comincia già a comandare». Il neonato protagonista su Instagram leggo.it

Chrissy Teigen rinuncia alla serata dei Grammy per stare con la figlia Io Donna

La cantante racconta le prime settimane da neo mamma, alle prese con i risvegli notturni del piccolo Noa, il primo figlio avuto da Stefano Corti ...Bianca Atzei è in difficoltà, suo figlio, il piccolo Noa, ha le coliche, non dorme e non fa dormire nemmeno la mamma e il papà. Bianca Atzei ha chiesto aiuto a tutti sui social poi ha capito che il me ...