Berlino | lo spin-off de “La casa di carta” ha la data d’uscita su Netflix

Uno dei ladri più amati della tv sta per tornare. Netflix ha fatto sapere che, la serie- off de La casa di carta incentrata sul personaggio di Andrés de Fonollosa aliasinterpretato da Pedro Alonso , arriverà a dicembre 2023 . I mesi che ci separano da ...La Casa di Carta , l'autentica serie di successo che ha fatto il pieno di spettatori avrà uno- off, protagonista uno dei personaggi più amati:, lo- off de La Casa di Carta che seguirà le più straordinarie rapine dell'iconico personaggio interpretato da Pedro Alonso , arriverà su Netflix a dicembre 2023. Lo- off della ...

Arriverà su Netflix nel mese di dicembre “Berlino”, lo spin-off nato dal mondo de La Casa di Carta e dedicato al personaggio interpretato da Pedro Alonso. «Un nuovo colpo nella città dell’amore» si le ...Nella nuova serie, Pedro Alonso torna nei panni dell'affascinante ladro Andrés de Fonollosa, protagonista di una nuova indimenticabile rapina.