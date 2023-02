Bergamé | Voi non siete napoletani

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 7 febbraio 2023) Su Sudexit, Nicola Bergamè: "AS, Marca, El Mundo Deportivo, Sport, El Pais, El Periodico: quotidiani ed emittenti sportivi/e stranieri/e sono un tripudio per il Napoli. Gli Azzurri hanno dato una scarica elettrica ad una Serie A morente (da decenni), colpita dall'ennesimo scandalo marcato F.C. Juventus. Partite e prestazioni sono viste e accompagnate in tutto il mondo: anche da quei tifosi, che per la classifica, sarebbero nostri avversari. Solo emittenti e quotidiani italiane/i (e alcuni tifosi) sembrano non essersene accorte/i (o fingono di non farlo per sottomissione al padrone), cercando di sminuire. Napoli, che rappresenta l'italia in tutto il mondo con pizza, pasta, mozzarella e tarantella: la rappresenta (e salva) anche in ambito sportivo. Perché l'italia, per gli stranieri, non è che una grande e grossa Napoli: con la buona pace di tutti gli italiani (governo, media e ...