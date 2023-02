Un altro importante passo verso la costruzione dello stadio di Pietralata è stato compiuto. Dopo la conclusione - con parere positivo - della ...Franca- Istituto Comprensivo Pescara 10 3. Ermanno De Pompeis - Fondazione Genti d'Abruzzo ... attualmente è infatti in via di elaborazione la documentazione per la partecipazione al...

TMW - Roma, il CEO Berardi: "Nuovo stadio pronto per il 2027. Difficile ma ci speriamo" TUTTO mercato WEB

Roma, il Ceo Berardi: «Nuovo stadio nel 2027. Friedkin vuole ... IlNapolista

Stadio Roma, Berardi: "Friedkin unici investitori" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

As Roma: Berardi, famiglia Friedkin unico investitore per nuovo stadio Borsa Italiana

Berardi: "Nuovo stadio I Friedkin non cercano soci per questo progetto" La Gazzetta dello Sport

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Adesso la delibera in Assemblea capitolina per l'impianto da 530 milioni. Obiettivo dichiarato: aprire la nuova arena giallorossa entro il 2027. A disegnare lo stadio sarà la stessa agenzia che ha cur ...