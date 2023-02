Benigni a Sanremo | «Presidente Mattarella | Amadeus non si ferma più | è una dittatura»

"L'articolo 21 è della Costituzione è il mio preferito e il più importante: il pilatro di tutte le libertà dell'uomo". Robertoper il suo monologo in apertura al festival disceglie l'articolo sulla libertà di espressione. Nello specifico la Costituzione recita: "tutti hanno diritto di manifestare liberamente ...Al via la 73° edizione della kermesse. Amadeus torna per il quarto anno consecutivo, al suo fianco Gianni Morandi che ha cantato l'Inno di Mameli. In sala il Capo dello Stato: è la prima volta di un ...

Amadeus conduce con Gianni Morandi, con loro Chiara Ferragni al debutto in televisione . «Una grande sfida», ha detto l’influencer oggi in conferenza stampa, «sarò me stessa, spero di essere all’altez ...A rompere il ghiaccio durante la prima serata di Sanremo è stato Roberto Benigni, con il suo monologo sulla Costituzione.