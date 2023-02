Ben Yedder rischia 9 mesi di carcere in Spagna per evasione fiscale

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 7 febbraio 2023) Wissam Benè nel mirino della giustizia spagnola. L’attaccante francese, che ha militato nel Siviglia tra il 2016 e il 2019, è accusato di frode all’erario per oltre 40.000 euro, oltre che di aver falsificato la documentazione corrispondente alla dichiarazione dei redditi del 2017. A riportare la notizia è As, che pubblica anche le dichiarazioni del pm spagnolo: «Gli interessi accumulati sui conti di cui era titolare, come i redditi da capitale immobiliare e infine quelli che ha ricevuto dallo sfruttamento dei suoi diritti di immagine non sono stati presentati entro il termine corrispondente della dichiarazione dei redditi». La Procura chiede novedi reclusione e una multa fino a 150.000 euro per questa truffa. Si apprende da As che l’indagine risale al 2019. Successivamente, il giocatore francese, a conoscenza di questa situazione, ha ...