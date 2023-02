Ben Stiller reciterà in Three Identical Strangers | nuova serie tv tratta dall' omonimo documentario

(Di martedì 7 febbraio 2023) Bensarà uno dei protagonisti ditv limitatadal celebre, ildel 2018 diretto da Tim Wardle, diventerà unatv limitata, con Benintiva per entrare nel suo cast. A riportare questa informazione è stato Variety, rivelando che l'attore è vicino a un accordo con la produzione. In base a quello che sappiamo latv disarà scritta da Amy Lippman (impegnata nel progetto anche come showrunner) con ...

Per l'attore Ben Stiller continua il momento della sua carriera all'insegna della serialità televisiva per il piccolo schermo ...Negli ultimi anni attivo soprattutto come produttore e regista, nella miniserie interpreterà tre gemelli identici.