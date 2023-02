Ben Affleck non era annoiato ai Grammy Awards 2023 | ecco che cos' è accaduto

(Di martedì 7 febbraio 2023) Secondo un insider Bennon erain compagnia di Jennifer Lopez aiche cosa è successo veramente. Ben"non era quello di sempre" aidi domenica sera: il cinquantenne è diventato virale online a causa delle sue espressioni facciali tutt'altro che entusiaste durante l'evento, ma una fonte ha appena rivelato a ET che le sue condizioni fisiche sono state scambiate per noia dagli spettatori. "Jen e Ben hanno avuto un divertente appuntamento ai, ma nelle ultime settimane sono stati entrambi molto impegnati a lavorare su diversi progetti e Ben era molto stanco", ha riferito la fonte a proposito del marito di Jennifer Lopez. "Ha voluto ...

C'è sempre grande attenzione su Jennifer Lopez e Ben Affleck da quando la coppia ha svelato d'essere tornata insieme, a distanza di molti anni dalla loro prima storia d'amore.

Secondo un insider Ben Affleck non era annoiato in compagnia di Jennifer Lopez ai Grammy Awards 2023: ecco che cosa è successo veramente. Ben Affleck "non era quello di sempre" ai Grammy Awards 2023.