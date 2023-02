Belen Rodriguez rompe il silenzio sull’addio di Mammucari a Le Iene | l’ha messa in difficoltà

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 7 febbraio 2023)ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato dell’addio di Teoa Le. La donna non si era mai sbilanciata prima d’ora sulla faccenda, ma adesso ha deciso dire ilnel corso di un0intervista con TV Sorrisi e Canzoni. In tale occasione, la showgirl ha ammesso di essersi trovata parecchio L'articolo provda KontroKultura.