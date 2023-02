Belen Rodriguez | “Ecco cosa è accaduto con Mammucari Nuovo programma? Dico questo”

(Di martedì 7 febbraio 2023) La showgirl argentina torna a parlare di quantocon Teoa Le Iene: parlaIl caso Teoha scosso la tv italiane e nello specifico Le Iene. Cosìdeve riadattarsi alla nuova organizzazione deldi Italia Uno, manon sarà più di tanto un problema per una conduttrice che ha già dimostrato di sapersela cavare alla grande negli anni. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e canzoni la padrona di casa de Le Iene e moglie di Stefano De Martino è tornata sull’aria di tensione respirata dopo il caos, che ha lasciato ildopo una durissima lite con uno degli autori del format: “Mi sono ritrovata ...

Svolta importante pera Le Iene . A un anno dal suo debutto nello show di Italia Uno la soubrette argentina si è ritrovata a condurre da sola lo storico programma Mediaset. Qualche settimana fa, a pochi ...Beach waves da manuale, come sfoggianoed Elisabetta Canalis , co - conduttrici nel 2011. Raccolti sofisticati, come quelli di Michelle Hunziker, padrona di casa nel 2018 insieme a ...

Belen Rodriguez con la figlia Luna Marì (che la chiama papà) e il figlio Santiago: mai vista così OGGI

Belén Rodriguez coi jeans scambiati: il nuovo look casual è in stile anni '90 Stile e Trend Fanpage

Belen Rodriguez, la replica più bella alle voci di crisi con De Martino DiLei

Belen Rodriguez, il ritorno sui social è spettacolare e i fan notano un dettaglio intrascurabile CambioTaglio.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati. «Lui l'ha tradita ed è andato via di casa» ilgazzettino.it

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni le prime dichiarazioni della Rodriguez su quanto accaduto di recente a Le Iene ...Aspettando Chiara Ferragni & Co., rivediamo i look più chic (e chiacchierati) delle co-conduttrici del Festival ...