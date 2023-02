Behgjet Pacolli | chi è l’ex e secondo marito di Anna Oxa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023)è l’uomo cheOxa ha sposato appena finita la relazione con Gianni Belleno, il padre dei suoi due figli. Una storia durata dal 1999 al 2002, di cui la cantante parla raramente. I due si sono sposati con una cerimonia sontuosa, presso Villa Magni-Rizzoli a Canzo, in provincia di Como. Kosovaro di etnia albanese,della cantante italiana è un imprenditore e politico: dal 1992 ha la cittadinanza svizzera.di dieci figli è cresciuto in una famiglia modesta, come la maggior parte della popolazione kosovara degli anni Sessanta. Oggi è considerato l’uomo di origini albanesi più ricco del mondo.ha anche avuto una love story decennale con Gianni Belleno, batterista dei New Trolls, il gruppo musicale da lui fondato. Da questa ...