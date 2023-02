Basta una lettera per far svanire di colpo le polemiche dei vari opinionisti televisivi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) di Andrea Taffi L’altra sera, guardando Otto e mezzo, ho sentito Lilli Gruber chiedersi che senso avesse avuto parlare del caso Cospito, con annessi 41 bis; delirio parlamentare di Giovanni Donzelli; visita di una delegazione Pd al carcere sassarese di Bancali… Che senso avesse avuto tutto questo se poi èta una(la vecchia cara) della presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Corriere della sera, con richiesta di abbassamento dei toni e annessa blindatura di Donzelli e Andrea Delmastro, per far sparire ditutto questo dalle agende della politica nostrana e, per conseguenza diretta, dai salotti della televisione nazionale. La stessa amara considerazione la conduttrice di Otto e mezzo l’ha fatta per la polemica (anche questa in primis politica) sulla partecipazione in video del presidente ...