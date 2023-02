Basta padrini a Palermo | la stretta del vescovo per i prossimi 3 anni | «Ormai è ambiguo» – Il documento

Leggi su open.online

(Di martedì 7 febbraio 2023) È finita al’era deie delle madrine. A deciderlo è l’arcidel capoluogo siciliano, Corrado Lorefice, che con unufficiale ha sospeso per itreuna pratica che«ha perso l’originario significato». «Nel corso del tempo convenzioni sociali e abitudini consolidatesi hanno compromesso l’autentico significato di questo ufficio esercitato a nome e per mandato della Chiesa», scrive l’arcidi. Un termine – “padrino” – che «viene spesso confuso con relazioni di parentela, se non addirittura con legami ambigui», come nel caso delle organizzazioni mafiose. Da qui, dunque, la necessità di sospendere dal 1° luglio 2023 al 1° luglio 2026 ogni riferimento all’istituto del padrinato, ...