(Di martedì 7 febbraio 2023) Le parole di Joan, presidente del, sulla lotta per la vittoria del campionato spagnolo. I dettagli Joan, presidente del, ha parlato a margine del Gran Gala organizzato da Mundo Deportivo. PAROLE – «Stiamo andando bene, a inizio stagione avremmo firmato per essere a 53 punti a metà campionato, con otto di vantaggio sulla seconda. Però ci servirà ancora molto lavoro, dedizione e impegno. Xavi sta lavorando benissimo, è arrivato nella squadra in un momento di difficoltà massima e ha riunito in maniera fantastica molti giocatori. Quest’anno sogno dila, siamo sulla strada giusta.una squadra che sia come il mio Consiglio di Amministrazione o come i dipendenti che aiutano il club a crescere sempre». L'articolo ...

... vincolo che sarebbe alleggerito latodall'uscita di scena di giocatori dallo stipendio pesante come Piqué e Depay , secondo. Già l'estate scorsa, il club catalano aveva deciso di ...Situazione diversa in Spagna, dovee Real Madrid incassano un altro punto a proprio ... come noto fautore della Superlega insieme ai colleghi Florentino Perez e Joan. Solo in questo ...

Barcellona, Laporta sogna la Liga: le parole del presidente dei catalani Calcio in Pillole

Barcellona, Laporta: «Voglio vincere la Liga, su Xavi...» Calcio News 24

Barcellona, Laporta: "Entro fine stagione registreremo Gavi e Araujo e rinnoveremo con Balde" TUTTO mercato WEB

Barcellona, Laporta rivela: "Infantino era pronto ad appoggiare la Superlega" TUTTO mercato WEB

Barcellona, Laporta: “Vincere Supercoppa una svolta. Florentino Perez mi ha detto…” ItaSportPress

"Stiamo andando bene, a inizio stagione avremmo firmato per essere a 53 punti a metà campionato, con otto di vantaggio sulla seconda.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...