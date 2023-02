Barbara D’Urso | “Esco con Briatore | non credevo mi stesse simpatico e invece…”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo la chiusura di “Domenica Live” e “Live – Non è la”,– rimasta al timone di “Pomeriggio Cinque” mentre gufi e detrattori le augurano di “perdere” anche quello – si era detta felice di aver finalmente del tempo libero per i weekend. Ma per una professionista e stacanovista come lei, fermarsi è praticamente impossibile. Il prossimo 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, è in programma il suo ritorno in teatro dopo 15 anni con “Taxi a due piazze”, una commedia al femminile che fino al 19 aprile la porterà a girare l’Italia come una trottola. Un impegno non da poco per una che solo sulla carta ha 65 anni. Qualche giorno fa, la conduttrice napoletana ha confermato di essere diventata nonna.(Foto Instagram) “Mi muove la passione: quella di stupire ...