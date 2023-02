Baiardo | l’incontro con Berlusconi e le accuse di Messina Denaro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 7 febbraio 2023) Torna a far parlare di se Salvatore, il discusso pentito terrapiattista che aveva parlato di una trattativa per l‘arresto del superlatitante Matteo. Questa volta i pm di Firenze hanno ascoltato il pentito su un presunto incontro con Paoloavvenuto nel 2011 nella sede di Il giornale. Un incontro dove sarebbero venuti fuori alcuni elementi per screditare Silviocome un suo incontro con i fratelli Graviano negli 90? all’indomani delle stragi di mafia per una trattiva con lo Stato. Nel frattempo in carceresi è lasciato scappare durante una seduta di chemioterapia che quelle del famoso pentito sono solo “stupidate”. Salvatorecon Paolo ...