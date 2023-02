Insomma, per entrambi,a Marsiglia, per gli ottavi di coppa di Francia, sarà una sorta di grande udienza, anche se in fondo non c'è rischio di condanna, essendo entrambi, nonostante tutto, ...iniziano gli Europei a Grenchen e il CT delle Nazionali Pista Marco Villa ha diramato le convocazioni, saranno impegnati dall'8 al 12 febbraio sul velodromo elvetico 22 atleti (9 donne e 13 ...

Azzurri domani di nuovo al lavoro al centro Sportivo di Petroio Calcio Toscano

Sci alpino, Coppa del Mondo: azzurri in gara in Austria Comitato Italiano Paralimpico

EUROPEI PISTA GRENCHEN 2023: DOMANI IL VIA. ECCO IL ... InBici

Non solo Vicario: gli altri due giocatori azzurri seguiti per l'Ital-Juve del domani 90min IT

Allenamenti, i programmi degli azzurri Empoli Channel

La nazionale italiana di sci alpino paralimpico è pronta ad indossare nuovamente i pettorali di gara dopo un Mondiale di Espot (Spagna) trionfale. Nella località pirenaica gli azzurri si sono imposti ...L’eliminazione della Germania nelle qualificazioni per mano della Svizzera ha complicato i piani della ITF, che aveva in programma di effettuare il sorteggio delle finali di Coppa Davis 2023 nella gio ...