Autovelox “dinamici” | la multa non si paga se non sono segnalati | lo conferma la Cassazione

(Di martedì 7 febbraio 2023) Anche nel caso deglimobili è necessario segnalare la presenza dei rilevatori di velocità: in caso contrario le sanzioni nondovute. Lo hato lain una sentenza sull’utilizzo dei cosiddetti Scout Speed, installati a bordo delle autovetture delle forze dell’ordine. L’automobilista al centro del ricorso era statoto perché viaggiava a 98,80 chilometri orari in un tratto stradale con velocità massima limitata a 50 chilometri orari. La sanzione era stata annullata prima dal giudice di pace poi dal tribunale di Reggio Emilia per la mancanza della segnalazione dei possibili controlli. Le decisioni erano state poi impugnate dall’Unione dei comuni della Pianura reggiana, condannata dalla Seconda sezione civile della Corte dial ...

