Autonomia differenziata | Valle Cgil | “Creerà squilibri tra Nord e Sud”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Laè contraria al disegno di legge governativo, proposto dal Ministro leghista Calderoli, sull’. Nel corso di una manifestazione in piazza, nei pressi del palazzo del Governo, promosso con i Pensionati del Sindacato, laha contestato il progetto che si tramuterà in un disastro per il Mezzogiorno acuendo gravemente gliterritoriali– Sud. Catastrofici sarebbero poi gli effetti, secondo la, sulla scuola e la sanità: lo Stato non riuscirà a garantire più nemmeno i livelli minimi di qualità eguali in tutte le aree del Paese. Presente anche Antonella Pepe del comitato Schlein. Il segretario provinciale dellaLucianoha sottolineato: ...