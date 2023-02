Auto | esauriti bonus per benzina e gasolio a basse emissioni

Restano invece quasi intatti i fondi per leibride plug - in (emissioni tra 21 e 60 grammi di CO2), pari originariamente a 235 milioni ora ridotti a 219 milioni, e quelli per leelettriche (...Non è passato nemmeno un mese dall'apertura delle prenotazioni, era il 10 gennaio, e i fondi messi per sostenere l'acquisto delle vetture benzina e diesel e basse emissioni si sono. I 150 ...

Sono andati a ruba i 150 milioni di incentivi per le auto ibride o benzina e gasolio a basse emissioni. (ANSA) ...I 150 milioni disponibili per accedere al bonus da 2mila euro si sono esauriti in pochi giorni. Restano invece praticamente intatti quelli per le auto ...