Aumenta la pressione internazionale ma l’Italia conferma il suo appeal

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – L’anno nuovo tra prospettive e pressioni, inflazione e aumenti dei prezzi degli immobili: il ‘mattone’ è ancora l’investimento più sicuro, mentre rimane forte l’interesse degli investitori stranieri. Milano, 07 febbraio 2023 – Per tentare di tracciare una rotta più definita nei mesi a venire, Berkshire Hathaway HomeServices, network globale di intermediazione ha analizzato i movimenti del mercato immobiliare italiano durante gli scorsi 12 mesi e i trend che lo attendono. Ancora in bilico, tra sorprese e conferme: il 2022 del mercato immobiliare in Italia si chiude positivamente con 140 miliardi di fatturato e una crescita del +9,9%1. Anche i numeri del networkin Italia sono allineati al contesto con un +10% di movimenti ed operazioni concluse. Berkshire Hathaway HomeServices e? una delle reti immobiliari più autorevoli, selettive e in ...