Attilio Romita l’ha fatta fuori dal vaso

(Di martedì 7 febbraio 2023)è un grande mezzobusto e una icona del giornalismo italiano, ma le nomination che riceve al Grande Fratello Vip sono letteralmente il suo tallone d’Achille. Ieri sera è addirittura finito al televoto e quando Sonia Bruganelli ha fatto intendere che il “gruppo di Tavassi” si è messo tutto d’accordo per votarlo ha sbroccato. In realtà il giornalista è finito al televoto perché nominato da Giaele De Donà (a cui ha dato della gallina), Edoardo Donnamaria (con cui ha un pessimo rapporto da sempre), Micol Incorvaia e il già citato Edoardo Tavassi; maha preso alla lettera le parole di Sonia Bruganelli e ha dato i numeri in piena notte facendola letteralmentedal. “Davanti ad una cosa del genere, non gioco più” – ha affermato...

, infuriato per le ultime nomination, si è scagliato contro alcuni concorrenti del GF Vip. Non ha pronunciato semplici offese, ma ha paragonato determinati Vipponi ad un'organizzazione '...Al televoto sono finiti: Antonino Spinalbese,, Edoardo Donnamaria, Luca Onestini e Sarah Altobello. La nomination non è eliminatoria. La puntata del GF Vip ha totalizzato 2.780.000 ...

Attilio Romita finito al televoto del GF accusa i Vip: Questa è un'organizzazione mafiosa Fanpage.it

"Organizzazione mafiosa!", Attilio Romita la spara grossa al GF Vip - Video Blog Tivvù

Il risentimento di Attilio Romita nei confronti di alcuni VIP - Mediaset Infinity Grande Fratello

Attilio Romita in collera per le Nomination - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Gf Vip, Attilio Romita e quella frase pericolosa: "È un'organizzazione mafiosa" Today.it

Ancora uno scivolone da parte di Attilio Romita al GF Vip: il concorrente ha paragonato alcuni Vipponi ad un'organizzazione mafiosa.We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Attilio Romita è senza freni ...