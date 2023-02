Attilio Romita choc contro il GF Vip | “Organizzazione mafiosa”

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il giornalista senza freni al GF Vip: pesante attacco diil reality di Signoriniè senza freni al GF Vip. Il giornalista ed ex mezzobusto del TG1, nel corso della notte si è reso protagonista di un attacco durissimola produzione del reality condotto da Alfonso Signorini. Parole durissime che ovviamente non sono passate inosservate al pubblico del reality, sempre particolarmente attento. La tensione del giornalista è nata dopo il televoto di ieri sera. Un momento molto acceso è stato infatti quello relativo alle nomination, in cui la moglie di Paolo Bonolis ha voluto sottolineare ade al pubblico in generale che il gruppetto composto da Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Sofia Giaele De Donà e ...

accusa pesantemente alcuni concorrenti del Gf Vip di associazione mafiosa: su Twitter si scatena il caos. Grande delusione da parte di, finito al televoto per decisione ...non prende bene il televoto e la spara grossa dopo la diretta del Grande Fratello Vip . L'ex mezzobusto finito in nomination ha accusato gli altri vipponi di essersi organizzati ...

Attilio Romita finito al televoto del GF accusa i Vip: Questa è un'organizzazione mafiosa Fanpage.it

Grande Fratello Vip, ex Vippone: "Attilio Romita crede di essere indispensabile nella Casa, non ho mai creduto ai ... ComingSoon.it

Il risentimento di Attilio Romita nei confronti di alcuni VIP - Mediaset Infinity Grande Fratello

Attilio Romita in collera per le Nomination - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Gf Vip 7, Attilio Romita non prende bene la nomination Isa e Chia

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Attilio Romita è senza freni ...Attilio Romita accusa pesantemente alcuni concorrenti del Gf Vip di associazione mafiosa: su Twitter si scatena il caos. Grande delusione da parte di ...