Atp Dallas 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 7 febbraio

(Di martedì 7 febbraio 2023) Il, glie l’diall’Atpdi oggi,. Sul cemento statunitense si parte alle 19:00 (ora italiana) e sul centrale saranno il qualificato Rybakov e la settima testa di serie Giron ad aprire le danze. Nell’ultimo match inJohn Isner, quinta testa di serie del torneo, sfiderà Chun Hsin-Tseng. Sul Grandstand Fernando Verdasco sfiderà Mackenzie McDonald.Stadium Dalle 19:00, Alex Rybakov-Marcos Giron A seguire, Steve Johnson-Adrian Mannarino A seguire, J.J. Wolf-Brandon Holt Non prima delle 02:00, Radu Albot-Liam Krall A seguire, John Isner-Chun Hsin Grandstand Dalle 19:00, Fernando Verdasco-Mackenzie McDonald A ...

Tutto pronto per l'250 diche si disputa da lunedì 6 a domenica 12 febbraio. La stagione sul cemento statunitense parte alle 19:00, ora italiana. con la sfida tutta americana tra Svajda e Kozlov. A seguire ...Questa settimana si disputano gli250 die Montpellier, in campo tanti giovani e intanto in classifica crescono ancora alcuni giovani talenti. Da Wolf fino a Shelton senza dimenticare ...

Buona la prima per Jack Sock all'ATP 250 di Dallas. Sul cemento statunitense il padrone di casa (n.141 al mondo) gioca un buonissimo match e batte un po' a sorpresa il bielorusso Ilya Ivashka (n.74 de ...