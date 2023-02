Atp Cordoba | Darderi batte Gaston in due set | prima vittoria nel circuito maggiore

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, Lucianotrova anche lain un tabellone Atp. A farne le spese aè il francese Hugo, n.101 Atp, battuto 6-4 6-3 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Sulla terra battuta argentina, al secondo turno, l’azzurro è atteso da Sebastian Baez, n.47 del mondo e testa di serie n.4 del torneo. La prestazione di stanotte intanto è un buon biglietto da visita per, solido e determinato, con l’88% di punti con ladi servizio. Il primo set è equilibrato fino al 5-4, con l’italiano che ha avuto due palle break in apertura. Al decimo gamesi confeziona tre set point,ne salva uno ma si fa male da solo con un doppio fallo. ...

... n.101, nel primo turno del main draw dell'250 di. E' una grande soddisfazione per il ragazzo di Villa Gesell, provincia di Buenos Aires, seguito dal padre Gino, che si allena tra ...Dopo la pausa Coppa Davis il circuito riprende anche in Sud America. Agli italiani in gara sono tre . C'è Marco Cecchinato (93) , sorteggiato contro l'argentino Facundo Bagnis (88) e ci sono due qualificati: Andrea Vavassori (221) che al primo turno è ...

ATP Cordoba 2023, risultati 6 febbraio: bene Dusan Lajovic, si ritira Pablo Andújar OA Sport

Luciano Darderi fa centro a Cordoba: primo tabellone ATP e prima vittoria Tiscali

ATP Cordoba 2023: la prima volta di Luciano Darderi. Bella vittoria sul francese Gaston OA Sport

ATP Cordoba, Vavassori si qualifica e raggiunge Cecchinato nel main draw SuperTennis

Vavassori-Pella stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2023 SPORTFACE.IT

Prima qualificazione per il tabellone di un torneo ATP, prima vittoria: Luciano Darderi, 20 anni, argentino di nascita ma italiano per scelta fa ...Andrea Vavassori affronterà Guido Pella nel primo turno dell'Atp 250 di Cordoba 2023, in programma dal 6 al 12 febbraio.