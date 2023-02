Atp Cordoba 2023 | orari e ordine di gioco martedì 7 febbraio con Vavassori

Leggi su sportface

Nella giornata di domani inizieranno le partite del tabellone principale dell'Atp 250 di. Ad aprire la giornata sarà il tennista di casa Coria, testa di serie numero 6, che affronterà Monteiro. Saranno altri due gli argentini a scendere in campo. Prima Delbonis contro Tabilo, e poi la wild card Pella contro, unico italiano presente in tabellone dopo essere passato dalle qualificazioni. Qui di seguito il programma completo della giornata. CANCHA CENTRAL ore 18:30 Coria (6) vs Monteiro non prima delle 20 Martinez (7) vs Garin non prima delle 12:30 Delbonis (Q) vs Tabilo a seguire Pella (WC) vs(Q) CANCHA 1 ore 20 Galan vs Vera (WC) a seguire Doumbia/Reboul (3) vs Kicker/Wild (WC)