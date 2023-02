(Di martedì 7 febbraio 2023) Lanon si scorda mai., alla suapartita della carriera in un tabellone ATP, ottiene anche il primo successo, battendo sulla terra rossa diilHugo. Il numero 200 della classifica mondiale ha sconfitto il transalpino (101 del ranking) in due set con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e diciotto minuti di gioco. Una prestazione veramente convincente per il classe 2022, che proviene dalla qualificazioni.ha ottenuto molto con ladi servizio, mettendo a referto quattro ace e conquistando l’88% dei punti quando ha servito laha subito avuto un’occasione in avvio di partita, maè ...

... n.101, nel primo turno del main draw dell'250 di. E' una grande soddisfazione per il ragazzo di Villa Gesell, provincia di Buenos Aires, seguito dal padre Gino, che si allena tra ...Dopo la pausa Coppa Davis il circuito riprende anche in Sud America. Agli italiani in gara sono tre . C'è Marco Cecchinato (93) , sorteggiato contro l'argentino Facundo Bagnis (88) e ci sono due qualificati: Andrea Vavassori (221) che al primo turno è ...

Luciano Darderi fa centro a Cordoba: primo tabellone ATP e prima vittoria sport.tiscali.it

ATP Cordoba 2023: la prima volta di Luciano Darderi. Bella vittoria sul francese Gaston OA Sport

ATP Cordoba, Vavassori si qualifica e raggiunge Cecchinato nel main draw sport.tiscali.it

Atp Cordoba 2023: orari e ordine di gioco martedì 7 febbraio con Vavassori SPORTFACE.IT

ATP Cordoba, il tabellone: nove argentini in gara, Cecchinato unico italiano Ubitennis

La prima volta non si scorda mai. Luciano Darderi, alla sua prima partita della carriera in un tabellone ATP, ottiene anche il primo successo, battendo sulla terra rossa di Cordoba il francese Hugo Ga ...101 Atp, nel primo turno del main draw dell’ATP 250 di Cordoba. E’ una grande soddisfazione per il ragazzo di Villa Gesell, provincia di Buenos Aires, seguito dal padre Gino, che si allena tra Roma e ...