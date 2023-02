Atletica | Zaynab Dosso salta il meeting di Parigi A rischio anche gli Europei indoor

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023)ha cominciato al meglio la sua stagione, ottenendo il secondo posto alla Orlen Cup di Lodz e soprattutto eguagliando il suo record italiano nei 60 metri. L’azzurra ha timbrato un eccellente 7.14, chiudendo in seconda posizione con lo stesso crono della polacca Ewa Swoboda, con quest’ultima che si è imposta al photofinish. Purtroppo alla gioia per il bel risultato si è unitala preoccupazione per un problema muscolare avuto negli ultimi dieci metri. Ieri la sprinter delle Fiamme Azzurre si è sottoposta questa mattina a una risonanza magnetica a Roma all’Istituto di medicina e scienza dello sport del CONI, che ha evidenziato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra. Queste le parole dell’atleta dopo l’esito degli esami: “Dovremo essere molto prudenti e procedere per gradi, senza ...