Atletica | Stecchi e Barontini a Torun per la Copernicus Cup

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nuovo appuntamento aper l’indoor: questa volta l’occasione è quella dellaCup, valida come terza tappa Gold del World Indoor Tour. Per Claudioè l’occasione di confermarsi in ripresa su ottimi livelli dopo che settimana scorsa è tornata a toccare i 5.70 metri nel salto con l’asta: una quota che non raggiungeva da due anni. Tra gli azzurri, al via anche l’ottocentista Simone. SportFace.