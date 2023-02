Atitech | chiede cigs di 2 anni per 400 lavoratori Fiumicino

(Di martedì 7 febbraio 2023), la società che ha acquistato il ramo manutenzione di Alitalia,il "trattamento straordinario di integrazione salariale",, per la causale di "riorganizzazione aziendale" per l'...

, la società che ha acquistato il ramo manutenzione di Alitalia,il "trattamento straordinario di integrazione salariale", cigs, per la causale di "riorganizzazione aziendale" per l'..., la società che ha acquistato il ramo manutenzione di Alitalia,il "trattamento straordinario di integrazione salariale", cigs, per la causale di "riorganizzazione aziendale" per l'...

Atitech chiede la cigs Collettiva.it

Presidio per Alitalia CUB

Ita-Lufthansa: la firma del ministero arriverà tra qualche settimana Corriere del Ticino

Alitalia cede ramo maintenance ad Atitech AVIONEWS - World Aeronautical Press Agency

Atitech e Ita Airways sottoscrivono contratto preliminare di manutenzione Il Riformista

ANSA Lavoro - ROMA, 07 FEB - Atitech, la società che ha acquistato il ramo manutenzione di Alitalia, chiede il "trattamento straordinario di integrazione salariale", cigs, per la causale di "riorganiz ...(FERPRESS) – Roma, 7 FEB – “E’ stato un primo incontro positivo”. Così la Filt Cgil dopo sul confronto al Ministero dei Trasporti con il vice ministro Galeazzo Bignami, chiedendo al Governo “di ...