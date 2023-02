Atalanta | Lookman premiato come miglior giocatore del mese di gennaio dall’AIC

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’attaccante dell’Ademolaè stato nominato calciatore deldidall’Associazione Italiana Calciatori Per unstraordinarioAdemolanon possono certamente mancare i classici riconoscimenti. Certo, dall’ne sta avendo tantissimi per la qualità che ha riportato in attacco, ma stavolta c’è di mezzo un premio speciale. Ademola è statoquale Calciatore deldiAIC! ?@Ais the @assocalciatori MVP for January! ?????##GoGo pic.twitter.com/WmjooEnABv—B.C. (@BC) February 7, 2023 L’attaccante ...

Lo schema scelto da Gasperini fu il 3 - 4 - 1 - 2, Pasalic a supporto die Muriel (espulso ...Boga in vantaggio su Pasalic ed Ederson alle spalle die Hojlund. Le probabili formazioni di Lazio -Lazio (4 - 3 - 3) : Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - ...

