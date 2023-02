ATA | domanda assistenti amministrativi per ricoprire incarico DSGA Interpello Firenze

(Di martedì 7 febbraio 2023) Personale ATA: anche per l'anno scolastico 2022/23 si verificano gli interpelli nazionali agliche voglianoil ruolo di. Ecco alcune delle domande aperte con relativa scadenza per la presentazione della. L'articolo .

...Altro tema caldo è quello del personale amministrativo facente funzione La ringrazio per la. Una misura per tutto il personaleI Buoni pasto: è assolutamente inammissibile che il ...C'è tempo fino al 28 febbraio per presentaredi pensione anticipata nella scuola. Docenti, dirigenti, personaleed educativo che intendono andare in pensione il 1 settembre 2023, devono chiedere preventivamente la cessazione dal ...

Graduatorie ATA terza fascia, la domanda si aggiorna ogni tre anni anche se non ci sono nuovi titoli Orizzonte Scuola

Bando Concorso ATA 2024 Terza Fascia Aggiornamento ... Miur Istruzione

Graduatorie terza fascia ATA, per i nuovi inserimenti nel 2024 come collaboratore scolastico non sarà sufficiente la licenza media Tecnica della Scuola

Concorso ATA 24 mesi 2023: domande attese in primavera. Requisiti Orizzonte Scuola

Graduatorie ATA terza fascia: nel 2024 sarà possibile cambiare provincia (e regione) Orizzonte Scuola

Presentata ufficialmente oggi, lunedì 6 febbraio, l'istanza di accesso civico da parte di alcuni componenti del consiglio comunale di Lucca finalizzata a ottenere dal Comitato nazionale promotore dell ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...